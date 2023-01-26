الأهلي عزز صدارته.. والزمالك سقط أمام المحلة

دوليه

عزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري بالفوز على ضيفه البنك الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة أول من أمس.سجل الهدف الوحيد محمد شريف في الدقيقة 31 من عمر المباراة التي أدارها الحكم أحمد الغندور وشهدت بعض الاعتراضات الأهلاوية على قرارات الحكم ونال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إنذارا. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة معززا الصدارة بفارق 6 نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه كما اطمأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على جاهزية أغلب لاعبيه في بروفة مهمة قبل السفر للمغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية. وتجمد رصيد البنك الأهلي بقيادة مديره الفني أمير عبد العزيز عند 12 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب. على الجانب الآخر واصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط بعد خسارته الثانية على التوالي بالدوري المصري على يد مضيفه غزل المحلة بنتيجة (2-1).تقدم غزل المحلة بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق لاعبه النيجيري غابرييل أوروك ثم أضاف أحمد النادري الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالدقيقة 20 بينما سجل أحمد سيد «زيزو» هدف الزمالك من ضربة جزاء بالدقيقة 63. وتلقى الزمالك الهزيمة الثالثة بالدوري هذا الموسم وتوقف رصيد حامل اللقب عند 26 نقطة في المركز الخامس ورفع غزل المحلة رصيده بقيادة مدربه عبد الباقي جمال إلى 24 نقطة في المركز السابع بعد مباراة قوية وحافلة بالندية.وواصل بيراميدز الانتفاضة تحت قيادة مدربه البرتغالي جيمي باتشيكو بالفوز على حساب مضيفه سموحة بنتيجة 2-1.تقدم رمضان صبحي في الدقيقة 16 من عمر اللقاء لمصلحة بيراميدز ثم أضاف مصطفى فتحي في الدقيقة 56 الهدف الثاني بينما أحرز لمصلحة سموحة لاعبه حسين فيصل في الدقيقة 30.وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب أسامة جلال مدافع بيراميدز في الدقيقة 84 وغابت تقنية الفيديو عن المباراة دون أسباب واضحة.بيراميدز حقق فوزه الثاني على التوالي بالدوري بعد تأهله لنهائي كأس مصر ورفع رصيده ببطولة الدوري إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب. وتجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه طارق العشري عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

