إقالة فيريرا.. ونبيه مدرباً للزمالك

دوليه

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عقب الهزيمة التي تعرض لها الأبيض على يد غزل المحلة بهدفين لهدف في الدوري المصري.ونشر مرتضى بيانا على صفحته الرسمية على «فيسبوك» قال فيه: «مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يعلن قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير».

وسرد مرتضى قرارات إدارة الزمالك والتي جاءت كما يلي: «توجيه الشكر لفيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية، وتعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول، واستمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة، بالإضافة الى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي،واستمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول، وتعيين حسين ياسر وأحمد عبد المقصود كمدربين مساعدين تعيين محمود فايز محللا للأداء واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبي. من جانبه نفى محمود فايز تعيينه في جهاز الزمالك فيما دخل أحمد عبد المقصود في الجهاز بدلا من محمد صبري. وقال مرتضى منصور عبر قناة «الزمالك»: «فيريرا مدير فني كبير، لكن هناك شيئاً عجيباً لا أعلمه، فهو يبدأ التشكيل في بعض الأوقات بشكل خاطئ ثم يقوم بتصحيح طريقة اللعب». وأضاف: «فيريرا تحول من بعد وفاة نجل زوجته، وبدأ يعاند نفسه على حساب الفريق، وافتعل أزمة مع أسامة نبيه اثناء تواجده بالجهاز المعاون كمدرب عام، وهو ما دفع نبيه للتقدم بالاستقالة 4 مرات». وواصل: «مجلس الزمالك اتخذ قرارا برحيل فيريرا بعدما اختار 9 من أعضاء المجلس إقالته، مقابل عضو واحد فقط طلب استمرار البرتغالي في قيادة الفريق». وأكمل «اجتماع مجلس الإدارة كان يتضمن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة أسامة نبيه وهو مدرب كبير وسبق أن تواجد بمنتخب مصر».

