«سلة كاظمة» يستغني عن محترفيه

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استغنى نادي كاظمة عن خدمات محترفي كرة السلة الأميركيين ميرفي وريكي بالتراضي. وجاء الاستغناء عن ريكي بسبب ضعف الأداء الفني وعدم تحقيق الفريق الاستفادة المطلوبة من اللاعب، فيما تخلى البرتقالي عن ميرفي الذي كان يعتبر من ابرز لاعبي الفريق بسبب خلافات إدارية مع المدرب الصربي ايفان يرميتش. ويدرس البرتقالي حالياً عددا من السير الذاتية للتعاقد مع محترفين جديدين للفريق خلال الأسبوع المقبل إذ منح الجهاز الفني لاعبي الفريق إجازة حالياً حتى الأول من فبراير موعد العودة إلى التدريبات. وانهى البرتقالي الدور التمهيدي من بطولة الدوري في المركز الثالث خلف الكويت الأول والقادسية الثاني، فيما اخفق الفريق في المنافسة على التأهل في البطولة الآسيوية.

