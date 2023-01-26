الدور التمهيدي.. «لا مفاجآت ولا مستوى»

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خلت مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس الأمير من أي مفاجآت بتأهل كل من: العربي والقادسية والكويت والسالمية والنصر والفحيحيل وبرقان لينضموا إلى كاظمة حامل اللقب في الدور ربع النهائي.

وشهد الدور التمهيدي فوز برقان على الصليبخات 3-1، والعربي على اليرموك 6-1، والكويت على التضامن 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3، والسالمية على الشباب 1-0، والنصر على الجهراء 1-0، والقادسية على الساحل 3-1 بعد التمديد، والفحيحيل على خيطان 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وفي الدور ربع النهائي، سيلعب غداً الجمعة النصر مع العربي، والكويت مع السالمية، ويلتقي السبت كاظمة مع برقان، والفحيحيل مع القادسية.

ومثلما خلا الدور التمهيدي من المفاجآت، فإنه خلا كذلك من المتعة والمستوى وجاءت معظم المباريات مملة وخالية من الإثارة، ما عدا الدقائق الأخيرة من مباراة الكويت والتضامن، ولا شك أن تقارب مستويات الفرق يؤكد أن الدور المقبل سيكون صعباً على جميع الفرق دون استثناء.

ورغم أن الفرق المرشحة للفوز هي من تأهلت، إلا أن بعضها عانى كثيراً وكان قريباً توديع البطولة من الدور التمهيدي، كالكويت الذي احتاج لهدف من مدافعه مشاري غنام في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، لتذهب مباراته مع التضامن إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له في النهاية.

وكذلك كان حال القادسية الذي كان على وشك الخروج لولا الهدف المتأخر الذي سجله سلمان البوص في الوقت بدل الضائع، قبل أن يقول النجم بدر المطوع كلمته ويسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة، ويعزز القادم الجديد المالي ابراهيما تانديا النتيجة بالهدف الثالث.

ولا شك أن الأبيض والأصفر مطالبان بإعادة ترتيب أوراقهما لتجنب تكرار ما حدث في الدور الأول، خصوصاً الكويت المقبل على مواجهة صعبة أمام السالمية الذي أقصاه من بطولة كأس ولي العهد.

ومع أن العربي حقق الانتصار الأكبر في الدور التمهيدي وفاز بسداسية على اليرموك، إلا أن الفريق لم يظهر بالصورة التي ينتظرها جمهوره الذي يدرك صعوبة المهمة في دور الثمانية أمام النصر الذي خسر مرة واحدة أمام الأخضر في المواجهات السبع الأخيرة التي جمعتهما، وكانت الخسارة في بطولة كأس زين التنشيطية.

كما لم يظهر السالمية بالصورة المطلوبة وعانى كثيراً أمام الشباب الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وجاء تفوقه بعد أن لعب منافسه بعشرة لاعبين في الدقيقة 70 من المباراة.

وكان التكافؤ سيد الموقف في مباراتي النصر مع الجهراء والتي حسهما مهاجم العنابي محمد دحام، والفحيحيل مع خيطان التي انتهت بركلات الترجيح لصالح الفريق الأحمر.

