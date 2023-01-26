الكويت هزم السد.. وواصل الصدارة في «سلة آسيا»

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تغلب الكويت على السد القطري 94-84 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس في الدوحة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا لكرة السلة. ورفع الأبيض بهذا الفوز رصيده الى 8 نقاط في صدارة المجموعة دون أي هزيمة، يأتي بعده المنامة البحريني برصيد 7 نقاط، ثم السد 5 نقاط، واخيرا النصر السعودي 4 نقاط. وكان المنامة هزم النصر 105-74 في الجولة ذاتها الاثنين الماضي.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية.ويضم «زون الخليج» مجموعتين حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.

وجاء الربع الاول من اللقاء متكافئاً بين الطرفين اذ بقيت النتيجة متقاربة حتى اخذ الابيض الأفضلية في نهاية الربع بفارق نقطتين 28-26. وحافظ الكويت على تقدمه في الربع الثاني بفضل تميز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي وهو ما منحهم الأفضلية على مضيفهم ليوسع الأبيض الفارق في نهاية الربع الثاني الى 7 نقاط 47-40. وحاول السد العودة الى اجواء اللقاء في الربع الثالث من خلال تشديد الرقابة على مفاتيح لعب الكويت مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لكن الأبيض تمكن من المحافظة على تقدمه في نهاية الربع 67-62.وشدد الكويت قبضته على المباراة في الربع الأخير بفضل خبرة لاعبيه ليحقق انتصارا مستحقا 94-84.

