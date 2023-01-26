«مسيرة العرفان للدراجات الهوائية» تنطلق اليوم

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تنطلق في الـ 9:30 صباح اليوم المرحلة الأولى لفعالية المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية، من منطقة الشعب البحري مرورا بجسر الشيخ جابر الأحمد، وصولا إلى مدينة الصبية، على أن تختتم المرحلة الأولى في المنطقة الحرة في الخامسة والنصف مساء، وبمسافة اجمالية تصل إلى اكثر من 120 كيلو متر.ويشارك في فعالية المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية الخليجية التي تنظمها شركة «لين ستارت»، وتقام تحت شعار «مسيرة العرفان» ما يقارب الـ 90 مشاركا من 11 دولة، وتستمر فعالياتها حتى مساء السبت المقبل.من جانبها، ابدت رئيسة اللجنة المنظمة لفعالية المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية والمدير العام لشركة «لين ستارت» سارة الحبيل سعادتها بالمشاركة الإيجابية الكبيرة للفرق والأفراد من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت:» تجاوزنا الكثير من التحديات التي اعترضت استمرار المبادرة الخليجية، وحرصنا على توفير كافة السبل التي من شأنها أن تضمن سلامة المشاركين، وايصال رسائلهم الإنسانية بأفضل صورة ممكنة».وذكرت سارة الحبيل أن فعالية المبادرة الخليجية تقام على مدى ثلاثة أيام متتالية، وبمسافة إجمالية تصل إلى أكثر من 200 كيلو متر، تشمل زيارة العديد من المعالم الحضارية في الكويت، مضيفة حملت المبادرة شعار «مسيرة العرفان» للتعريف بالمسؤولية المجتمعية، ومدى أهميتها في حياة الأفراد والمجتمع.

