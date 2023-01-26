الجهراء تعاقد مع عبدالكريم حسن

محلية

أعلن نادي الجهراء عن التعاقد مع النجم القطري عبدالكريم حسن حسبما أعلن النادي على حسابه الرسمي في موقع «تويتر» أمس. وهي أولى صفقات مجلس إدارة النادي الجديد الساعي لتدعيم صفوف الفريق الذي يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الممتازة. وكان حسن لاعب نادي السد السابق عوقب الاسبوع الماضي من الاتحاد القطري لكرة القدم بالإيقاف إلى أجل مسمى بالإضافة توقيع غرامة مالية عليه وعلى زميليه بسام الراوي ومحمد وعد لأسباب انضباطية. ولم يوضح الاتحاد القطري الأسباب لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الظهير الأيسر الفائز بجائزة أحسن لاعب في آسيا عام 2018، استفز الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعليق عقب الخروج المحبط لأصحاب الضيافة من دور المجموعات بكأس العالم 2022. وقال الاتحاد القطري في بيان إن حسن، الذي استغنى عنه نادي السد بعد نفس الواقعة، سيعاقب أيضا بخصم نصف راتبه مع تغريمه 200 ألف ريال (حوالي 55 ألف دولار).