عجب يشيد بالأداء البطولي للاعبي الساحل

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أشاد رئيس جهاز الكرة في نادي الساحل أحمد عجب بالأداء البطولي للاعبي فريقه رغم الخسارة 1-3 أمام القادسية أول من أمس في ختام الدور التمهيدي لمسابقة كأس الأمير. وقال عجب في تصريح صحافي بعد المباراة إن النتيجة لا تعكس الصورة الحقيقة للمباراة، موضحاً: «لا ألوم لاعبي الساحل على الخسارة، عطفا على الأحداث التي صاحبت المباراة» في إشارة إلى طرد البرازيلي جيوفاني الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الشوط الثاني. وأضاف أنه كان يتوسم في الحكم عبد الله الجمالي، الظهور بصورة أفضل، مطالبا إياه بمراجعة مستواه في الفترة الأخيرة. وأعرب عجب عن ثقته بقدرات لاعبي الساحل، وقدرتهم على تعويض، الخسارتين الأخيرتين، أمام السالمية في كأس ولي العهد في الدور نصف النهائي، وأيضا أمام القادسية في مباراة أول من أمس.