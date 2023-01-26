جامعات خليجية بين العشر الأولى عربياً

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احتلت 7 جامعات خليجية مراكز متقدمة في ترتيب الجامعات العشر الأولى عربياً، حسب مؤشر دولي للجامعات يصدر سنوياً ويقيم 200 جامعة عربية.

وحسب تصنيف «كيو إس للجامعات العالمية» للعام 2023، وتصدره مؤسسة «كيو إس» ومقرها بريطانيا، فقد تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية المركز الأول عربياً والترتيب رقم 106 عالمياً.

وجاءت جامعة قطر في المركز الثاني عربياً والـ 208 عالمياً، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية في المركز الثالث والـ 160 عالمياً. وحلت جامعة سعودية أخرى في المركز الرابع، وهي جامعة الملك سعود (237 عالمياً)، بعدها في الترتيب الخامس الجامعة الأميركية في بيروت مع ترتيب عالمي في المركز الـ252. وحصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز السادس عربياً والـ296 عالمياً، وتليها جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان (الـ384 عالمياً) ، وبعدها الجامعة الأميركية في الشارقة (الـ369 عالمياً)، ثم الجامعة الأردنية في المركز العاشر عربياً.

ويُسلط تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية، الذي بدأ للمرة الأولى في عام 2014، الضوء على الجامعات الرائدة في العالم العربي. ويشمل تصنيف المنطقة العربية لهذا العام ما يقرب من 200 جامعة.

