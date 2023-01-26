وزيرة الشؤون شاركت في اجتماع خليجي

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، ان حكومة الكويت اولت اهمية كبرى للحد من اخطار المخدرات. وقالت في تصريح صحافي خلال استضافت العاصمة القطرية الدوحة اعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الكويت تولي اهتماما خاصا للاجتماعات الخليجية والعربية لخصوصية العلاقة بين الاشقاء وأهمية ما تتناوله من قضايا تحتاج إلى تنسيق وتعاون مشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

