الجابر: تمزيق وحرق المصحف خطوة استفزازية

وطن النهار

عبّر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في بيان له عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين إقدام أحد المتطرفين في مدينة (لاهاي) في هولندا على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف في خطوة استفزازية أخرى وبعد يوم فقط من عمل مشين مماثل في السويد، قائلا إن «هذه الاعمال من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم».

ودعا الوزير العبدالله جميع الدول والمنظمات الدولية لمضاعفة جهودها وتحمل مسؤولياتها لوقف مثل هذه الأعمال المنبوذة والإساءات المتعمدة والمتكررة والعمل على نشر قيم الحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف بدلا من التحريض على العنف.

من جهة ثانية تسلم وزير الخارجية رسالة خطية من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد سالم ولد مرزوك تتصل بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والدعوة للمشاركة في أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2023.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة الكويت الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ في ديوان عام الوزارة. وعلى نفس الصعيد تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بيرو لدى دولة الكويت كارلوس مانويل الفريدو فيلاسكو منديولا.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار كما تناول اللقاء التطورات الأخيرة في بيرو.

وتسلم وزير الخارجية أيضا أوراق اعتماد سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الشعبية لدى دولة الكويت كاندبان بالاسوبرامانيام.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار كما تناول اللقاء التطورات الأخيرة في سريلانكا.

