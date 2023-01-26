الحساوي: جهود كويتية - عالمية للحد من تداعيات تغير المناخ

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي حرص الكويت على مواكبة الاهتمام العالمي بتغير المناخ ومشاطرة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة للحد من تداعياته. وقال الحساوي في كلمة بافتتاح ورشة (قضايا التغير المناخي في دول مجلس التعاون) إن الكويت تبذل جهودا مكثفة لترسيخ الاستدامة وإيجاد حلول عملية مجدية لقضايا التغير المناخي والعمل على نشر التوعية البيئية على جميع المستويات. وأوضح أن ظاهرة تغير المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا الحالي ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على جميع أشكال الحياة وعلى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ويتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

وذكر أن الورشة تأتي في إطار حرص الجمعية على تضمين الجانب البيئي في إطار عملها الإغاثي والإنساني اذ تشكل الكوارث البيئية من فيضانات وتصحر وموجات حرارة شديدة أحد أخطر التحديات التي تصيب الإنسان والحد من خطرها مسؤولية تقع على عاتق الجميع.وأفاد الحساوي بأن الورشة تهدف الى زيادة التوعية بخطر التغير المناخي وبأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك موارد الطاقة والتوعية بأهمية التعامل معها. ودعا إلى توحيد الجهود والتنسيق لوضع خطط الوقاية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ووضع خطط للطوارئ والانذار المبكر والربط الالكتروني للشبكات المعلوماتية بين الجهات المعنية وتعزيز ثقافة التوعية بمخاطر الكوارث للحد منها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واشراك منظمات المجتمع المدني مع الجهات الحكومية لمواجهة تلك الكوارث.

وأعرب عن بالغ التقدير للشراكة والتنسيق مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب الاقليمي في الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر لتنفيذ البرامج والانشطة الهادفة في مجال الاغاثة والعمل الانساني والبيئي لاسيما ورشة قضايا التغيرات المناخية على المستوى الخليجي. من جانبه أكد منسق الادارة العامة للتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد المسعود في كلمة مماثلة أهمية الورشة في رفع الكفاءات والوعي فيما يخص موضوعات التغير المناخي والمساهمات الوطنية التي تمثل لدول الخليج أهمية كبرى، مشيرا إلى أن التغير المناخي يعتبر قضية عالمية وليست خاصة وحلها يكمن في تكاتف جميع الأطراف.

