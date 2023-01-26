500 مليون دينار لتطوير مشروعين سياحيين

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كشف رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف، عن ان الشركة تعتزم تطوير مشروعين سياحيين في جزيرة فيلكا وموقع المدينة الترفيهية بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار.

وقال « إن الشركة لا تزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار لترى أنسب السبل لهذين المشروعين العملاقين»، موضحاً أن هناك احتمالين للتمويل، الأول أن تضطلع بهما شركة المشروعات السياحية بنفسها من خلال مساعدة الهيئة العامة للاستثمار أو أن تتشارك فيهما مع القطاع الخاص.

واستدرك: إن مشاركة القطاع الخاص ستكون «صعبة جدا» في ظل القانون الذي يسمح للقطاع الخاص باستئجار أملاك الدولة من خلال عقود مدتها ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد، معتبرا أن هذه المدة المحدودة أمر غير مشجع للقطاع الخاص».

وقال السقاف ان الشركة تسعى لأن يكون مشروع «ونتر وندرلاند الكويت» طوال العام وليس لفترة وجيزة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري إنه تمت زيادة الطاقة التشغيلية لمشروع (ونتر وندرلاند الكويت) لتصل إلى عشرة آلاف زائر أيام الأسبوع الخميس والجمعة والسبت إضافة إلى توفير ستة آلاف تذكرة يوميا خلال بقية الأيام.