بوشهري: لم أتسلم راتباً استثنائياً.. ولدي شهادة إثبات من «التأمينات»

الأولى

أكدت النائب د. جنان بوشهري أن استقالة الحكومة لن تمنع متابعتها ملف الرواتب الاستثنائية، وأنها في انتظار تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية المكلفة ببحث هذا الموضوع.

ونفت تسلمها أي رواتب استثنائية من الحكومة قائلة: استخرجت شهادة من التأمينات بتاريخ 12 من الشهر الحالي عن طريق تطبيق سهل، وكنت سأسلمها للوزير الشيتان على منصة الاستجواب لاثبات عدم تسلمي راتبا استثنائيا، لأني أتسلم راتبا تقاعديا من بعد نهاية عضويتي في المجلس البلدي، وبالتالي فإن قرار الحكومة رفع معاشات الوزراء لا ينطبق علي، ولو كنت قد تسلمت معاشا استثنائيا لأعلنت عنه.

وكشفت بوشهري عن وجود قياديين في الدولة تقاعدوا قبل أكثر من 5 سنوات وتم منحهم معاشات استثنائية خلال الشهرين الماضيين بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.