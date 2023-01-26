الكويت: تمزيق المصحف الشريف استفزاز وتحريض على العنف

الأولى

عبّر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين إقدام أحد المتطرفين في مدينة (لاهاي) في هولندا على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف في خطوة استفزازية جديدة بعد يوم واحد من عمل مشين مماثل في السويد قائلا: إن «هذه الاعمال من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم».

ودعا الوزير العبدالله جميع الدول والمنظمات الدولية لمضاعفة جهودها وتحمل مسؤولياتها لوقف مثل هذه الأعمال المنبوذة والإساءات المتعمدة والمتكررة والعمل على نشر قيم الحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف بدلا من التحريض على العنف.