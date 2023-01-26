البنك المركزي رفع الفائدة إلى %4

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أعلن محافظ البنك المركزي باسل الهارون أن مجلس الإدارة قرر رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0 % بدلاً عن 3.5 % اعتبارا من 26 يناير الحالي.

وأضاف أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي، أخذا بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسة. وأوضح أن هذا القرار جاء كذلك في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي في سياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل.