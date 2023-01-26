إعادة اختبارات طلبة «قروب الغش»

الأولى

لا تزال قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة تكشف كل يوم عن جديد مؤلم، اذ لم يقتصر الامر على عدد من التربويين والطلبة، بعدما تبين ان عددا من اولياء الامور شاركوا في الجريمة ولعبت اصابعهم فيها بطرق مباشرة.

مصادر مطلعة على قضية التسريبات قالت ان التحقيقات مستمرة مع 26 متهما وانه من المتوقع ان يرتفع العدد خلال الايام القادمة.

واضافت أن التحقيقات كشفت عن أن بعض عمليات الدفع والتنسيق كانت بإشراف أولياء أمور، الذين يحرصون على حصول أبنائهم على الاختبارات المسربة والنجاح الوهمي.

وكشفت المصادر أن النيابة العامة اعدت كشفا بأسماء عدد من الطلبة وأولياء امورهم ممن ثبت قيامهم بدفع مبالغ مالية في «قروبات الغش» مرجحة أن تعاد الامتحانات لعدد كبير من الطلبة.

وبينت ان المتهمين سوف تتم محاكمتهم وفقا لقانون الجزاء، أما الطلبة فسوف تكون عقوبتهم ادارية من قبل وزارة التربية، لافتة الى ان عدد الطلبة الغشاشين كبير جدا في العاشر والحادي عشر والثاني عشر.