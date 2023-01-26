«الاستئناف»: «الفرعيات» ضد الانتماء الوطني

الأولى

فيما أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي نظر الطعون الانتخابية الخاصة بالدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 8 مارس للاطلاع على المحاضر، قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار وائل العتيقي في قضية فرعية قبيلة «مطير» في الدائرة الخامسة بالغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس 14 متهما لمدة سنتين مع الشغل و النفاذ، كما قررت عدم قبول الاستئناف من النائب ماجد مساعد المرفوع من النيابة العامة ضده لعدم الحصول على اذن رفع الحصانة من مجلس الامة. وقضت المحكمة كذلك ببراءة 5 متهمين والغاء حكم ادانتهم، فيما قررت المحكمة سقوط الدعوى للمتهم السادس وانقضاء الدعوى الجزائية لوفاته. واكدت «ان المتهمين قاموا بتنظيم هذه الانتخابات الفرعية التي لايعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب».

واشارت في حيثياتها الى ان هذه الانتخابات الفرعية تكرس الانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني، كما تتيح حتما فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر الأكثر قدرة على العطاء والإبداع، والأفضل عملاً على تصحيح مسار المشاركة الوطنية.