لجنة عليا من 5 جهات لإصلاح الطرق والبنية التحتية

الأولى

شكلت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز لجنة فنية استشارية عليا برئاستها وعضوية جهات حكومية عدة لدعم جهود وزارة الاشغال في إصلاح الطرق والبنية التحتية.

ضمت اللجنة مسؤولين من جامعة الكويت ووزارة الدفاع وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة البترول الكويتية.

وتضمن قرار التشكيل اهداف عمل اللجنة المتمثلة في تقديم المشورة والدعم الفني اللازم للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يتعلق بتنفيذ خطط وزارة الاشغال وهيئة الطرق بشأن إصلاح الطرق والبنية التحتية.

ونص القرار على مراجعة العقود الجاري تنفيذها وتقاييم الشركات المنفذة وإبداء الملاحظات ومراجعة المستندات التعاقدية والمواصفات الفنية ومراجعة الملاحظات وتقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت ومواقع العمليات للمشاريع التابعة للقطاعات التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ، الى جانب مراجعة آلية طرح العقود وصيانة الطرق وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأن البرنامج الزمني والعمل على تقليص المدة الزمنية للدورة المستندية.