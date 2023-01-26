«الاستئناف»: الفوز في «الفرعيات» لأصحاب النفوذ

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار وائل العتيقي في قضية فرعية قبيلة «مطير» في الدائرة الخامسة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بحبس 14 متهماً لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، كما قررت عدم قبول الاستئناف من المتهم العاشر «النائب ماجد مساعد المرفوع من النيابة العامة ضده لعدم الحصول على إذن رفع الحصانة» من مجلس الأمة.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة 5 متهمين وإلغاء حكم ادانتهم، فيما قررت سقوط الدعوى للمتهم السادس وانقضاء الدعوى الجزائية لوفاته.

واكدت ان المتهمين قاموا بتنظيم هذه الانتخابات الفرعية التي لا يعرفها الدستور، ولا قانون الانتخاب.

واشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن هذه الانتخابات الفرعية تكرس دون أدنى شك الانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني، كما انها تتيح حتما فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر -الاكثر قدرة- من ذكور وإناث على العطاء والإبداع، والأفضل عملاً على تصحيح مسار المشاركة الوطنية.

وخلصت المحكمة إلى أنه ولهذه الأسباب فإنها ترى تغليظ العقوبة وتعديل الحكم إلى الحبس.