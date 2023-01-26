«الدستورية» أجلت طعون الرابعة والخامسة إلى 8 مارس

وطن النهار

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي تأجيل الطعون الانتخابية للدائرة الرابعة و الدائرة الخامسة إلى جلسة 8 مارس للاطلاع على محاضر الانتخاب.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة ندب المستشارين صالح خليفة المريشد، وعبدالرحمن مشاري الدارمي للانتقال إلى مقر الامانة العامة لمجلس الامة لاتخاذ اللازم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والذي لم يرد رفق كتاب وزارة الداخلية.

وبشأن الدائرة الخامسة قررت المحكمة ندب عضوين لفتح الصناديق لتبادل الاطلاع على ما قدم بجلسة امس، وندبت المستشارين صالح خليفه المريشد، وعبدالرحمن مشاري الدارمي عضوي المحكمة للانتقال إلى مقر الامانة العامة لمجلس الامة لاتخاذ اللازم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الخامسة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الخامسة لاستخراج محضر اللجنة الاصلية رقم 95 ومحاضر اللجان الفرعية التابعة لها (96) و(97) و(98) و(99) و(100) و(101) و(102) والتي لم ترد رفق كتاب وزارة الداخلية.

