«الأشغال»: لجنة استشارية عليا لإصلاح الطرق والبنية التحتية

وطن النهار

شكلت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز لجنة فنية استشارية عليا برئاستها وعضوية جهات حكومية عدة لدعم جهود وزارة الاشغال لإصلاح الطرق والبنية التحتية. وتضم اللجنة ممثلين من وزارة الدفاع والجامعة ومؤسسة البترول وهيئة النقل وتضمن القرار اهداف عمل اللجنة في تقديم المشورة والدعم الفني اللازم للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يتعلق بتنفيذ خطط وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق بشأن إصلاح الطرق والبنية التحتية. وجاء فيه ضرورة مراجعة العقود الجاري تنفيذها وتقاييم الشركات المنفذة للعقود والمكاتب الاستشارية إن وجدت وإبداء الملاحظات ومراجعة المستندات التعاقدية والمواصفات الفنية ومراجعة الملاحظات وتقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت ومواقع العمليات للمشاريع التابعة للقطاعات التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، الى جانب عمل اللجنة على مراجعة آلية طرح العقود وصيانة الطرق وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأن البرنامج الزمني والعمل على تقليص المدة الزمنية للدورة المستندية لطرح العقود، على ان يحق لأعضاء اللجنة تشكيل لجان فنية لإنجاز مهامها متى ما احتاجت إلى ذلك، محددا ستة أشهر لعمل اللجنة من تاريخ أول اجتماع لها وتمدد بمدة مماثلة متى ماكانت الحاجة.

