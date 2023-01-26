سفارة طاجيكستان نظمت حفلاً لوداع الشيخ وسفيري ماليزيا وليبيريا

وطن النهار

أقامت سفارة طاجيكستان حفل وداع لسفيري ماليزيا وليبيريا إضافة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت المنسق المقيم د.طارق الشيخ.

وبهذه المناسبة أشاد عميد السلك الدبلوماسي بالإنابة سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب بما قدمه المنتهية مهامهم في الكويت من مجهودات لتطوير علاقة بلدهم ومؤسساتهم مع دولة الكويت متمنيا لهم التوفيق في مهامهم المقبلة. وأعرب عن شكره العميق لسفارة طاجيكستان على تنظيم الاحتفال، منوها إلى أن عميد السلك انابه لتكريم زملائه المنتهية مهامهم.

وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية على تعاونها الدائم مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالكويت وتقديم جميع التسهيلات لهم لاتمام مهامهم. من جهته اشاد الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم د. طارق الشيخ بفترة عمله بالكويت والدعم الذي وصفه بالمتميز للكويت للأمم المتحدة ومنظماتها، مؤكدا أن الكويت شريك استراتيجي للأمم المتحدة، مشيرا إلى التعاون وثيق بين الأمم المتحدة ومنظماتها والجهات الرسمية الكويتية.

واعرب عن شكره العميق لزملائه وعلى المجهودت التي يقدمونها لدعم الكويت.

وقال لم اشعر بالغربة طيلة مدة تواجدي بالكويت فقد أحسست اني بين اهلي لما لقيته من دعم ومحبة وكرم للشعب الكويتي.

جزء من حياتي

ومن جانبه قال سفير ماليزيا المنتهية مهامه بالكويت نجتمع هنا اليوم لأودعكم في نهاية فترة عملي كسفير لماليزيا في دولة الكويت.

واضاف سيبقى هذا التجمع جزءًا مهمًا من حياتي كموظف حكومي فنحن الدبلوماسيين ، نأتي ونذهب، ولكن بينما نغادر، يتم استخدام ما نتركه وراءنا كإرث لمقاييس لتحديد نجاحنا.

وتابع : بقلب ممتن اقول إن القدر اختارني لتمثيل بلدي ماليزيا في الكويت مما يعطيني الشعور بالفخر والمسؤولية.

وأضاف: منذ وصولي، تضاعف التبادل التجاري بيننا من 448.6 مليون دولار أميركي إلى 838.3 مليون دولار. معتقدا أنه يمكن القيام بالعديد من الأشياء لاستكشاف الفرص في الكويت، وخاصة الأمن الغذائي. وزاد كان عاما 2020 و2021 مليئين بالتحديات بسبب كورونا، وأنا فخور بأن أقول إننا ارتقينا لمواجهتها معًا.

وختم بقوله أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بأطيب تمنياتي وامتناني للبلد المضيف بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية. وعندما أغادر الكويت في نهاية هذا الشهر، فأنا متأكد من أن السفارة ستبقى في أيدٍ أمينة للغاية.

ذكريات عزيزة

من جانبه قال سفير ليبيريا المنتهية مهامه بالكويت هذه واحدة من المناسبات العديدة التي كنت دائمًا أميل إلى عدم حضورها، خاصة عندما أكون الشخص الذي أودع مجموعة من المثقفين ذوي النوايا الحسنة مثلكم جميعًا. هذه المناسبة هي رمز لاجتماعنا الأخير ومغادرة بعضنا البعض كمجموعة من الأصدقاء يمثلون مختلف حكوماتنا وشعوبنا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن ما يعيد التأكيد على هذه المناسبة هو الذكريات العزيزة التي ستبقى معنا جميعًا إلى الأبد أن وجودنا في دولة الكويت لم يكن عبثا.

وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة وشعب دولة الكويت على المساعدات العديدة التي لا يزال شعب جمهورية ليبيريا يتمتع بها على مر السنين.

