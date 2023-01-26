مكتب الشهيد يبدأ فعاليات الأعياد الوطنية نهاية يناير

وطن النهار

أعلن مكتب الشهيد عن انطلاق فعالياته في الـ31 من الشهر الحالي تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية متضمنة الكثير من البرامج والأنشطة المتنوعة تحت شعار (طيور الدار).

وقال المدير العام للمكتب صلاح العوفان في كلمة خلال مؤتمر صحافي إن الاحتفالات هذا العام ستتضمن فعاليات وبرامج كثيرة ومتنوعة منها الموسيقية والفنية والرياضية وذلك بعد انقطاع أربع سنوات بسبب جائحة (كورونا). وذكر أن العمل الموسيقي الذي سيقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالتعاون مع المعهد العالي للفنون الموسيقية في 14 و15 من فبراير المقبل تحت شعار (طيور الدار) يأتي تخليدا لذكرى شهداء الكويت الأبرار. وأفاد بأن بطولة الشهداء لكرة القدم ستقام في 31 يناير ولمدة يومين لفئة البراعم على ملعب نادي اليرموك الرياضي بمشاركة الأندية الرياضية وبالاتفاق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم بهدف تنمية الروح الوطنية لهذه الفئة العمرية. وأضاف أنه ستقام أيضا بطولة رياضية للعبة (البادل) للشباب والشابات في سن الـ16 وما فوق على ملعب نادي اليرموك الرياضي في السابع والثامن من شهر فبراير المقبل. وبيّن أن مسابقة الشهيد الثقافية الـ19 للتصوير الفوتوغرافي ستنطلق في الاول من فبراير المقبل وتستمر حتى الـ31 من شهر مارس المقبل وهي متاحة لجميع المشاركين فوق سن الــ14 على فئتين هما فئة المحترفين وفئة الهاتف المحمول.

وأعرب العوفان عن شكره وتقديره لدعم القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وجميع العاملين بمكتب الشهيد لإنجاح هذه الفعاليات. من جانبه، قال عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية الدكتور رشيد البغيلي في كلمة مماثلة بالمؤتمر إن فعالية (طيور الدار) عمل وطني يحتوي على مجموعة من الاغاني الوطنية نستذكر من خلاله شهداء الكويت الأبرار.

وأوضح أن 90 % من (الاوركسترا السيمفونية) التي ستقدم هذه الفعالية هم من أبناء المعهد العالي للفنون الموسيقية بقيادة مايسترو هولندي، مؤكدا الحرص على تقديم عمل يليق بالشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

بدورها ذكرت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لفنون التصوير د. سعاد الحمر في كلمة مماثلة أن مكتب الشهيد يتيح الفرصة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي وتقديم جوائز قيمة للفائزين.

