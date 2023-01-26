القريفة: دعم المزارع أولوية حكومية

وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف مشعل القريفة أن دعم المزارع والإنتاج المحلي أولوية حكومية.

وجدد القريفة خلال جولة على مهرجان (موسم الزراعة) المقام في جمعية اشبيلية التعاونية الدعوة لإنشاء شركة مساهمة عامة لتسويق المنتج الزراعي المحلي والتوسع في تنظيم المعارض دعما للأمن الغذائي في الكويت وتخفيضا للأسعار.

وأوضح ان هيئة الزراعة تولي أهمية كبيرة للزراعة المحلية ودعم تسويقها والعمل مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتذليل العقبات أمام المزارع الكويتي لعرض منتجه وتوفيره في الأسواق التعاونية التي تعتبر الأكثر أهمية بالنسبة للمزارع والإنتاج المحلي. وأضاف «أن ما شاهدناه من تنوع في الأصناف وجودة تفوق المستورد وأسعار منافسة يثلج الصدر ويدفعنا لزيادة الدعم والاهتمام بالمزارع الكويتي»، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد دعما «غير محدود وتنسيقا غير مسبوق» مع الجهات المعنية لتلبية طموحات المزارعين.

ونوه باهتمام القيادة السياسية بدعم المزارع الكويتي باعتباره حجر الأساس في توفير الأمن الغذائي، لافتا إلى السعي لبذل كل الجهود لتشجيعه على الاستمرار وتطوير الإنتاج. ودعا الجمعيات في مختلف المناطق لفتح أبوابها أمام المنتج المحلي كما دعا المواطنين والمقيمين لشراء ودعم الزراعة المحلية، معربا عن شكره للقائمين على جمعية اشبيلية التعاونية لتخصيص مكان لتنظيم معرض خاص بالمزارعين وتسويق المنتج المحلي.

