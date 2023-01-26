«كان»: 20 % من حالات السرطان تصيب الشباب دون الأربعين

وطن النهار

صرحت مسؤولة مبادرة التوعية المبكرة للشباب الدكتورة مريم العتيبي عضو الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) عن اطلاق بطولة (كان) للبادل تحت شعار الرياضة وقاية.

وأشادت بأن هذه البطولة هي الأولى من نوعها من ضمن فعاليات حملة التوعية بالسرطان للشباب والتي تهدف إلى استقطاب الشباب والتوعية بأهمية الرياضة للوقاية من السرطان، وقد لاقت البطولة إقبالا ملحوظا. ويأتي حرص حملة (كان ) لاقامة مثل هذه الفعاليات بسبب وصول عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها ممن هم دون 40 عاما إلى 532 حالة بناء على اخر إحصاء لمركز الكويت لمكافحة السرطان أي ما يقارب 20% من عدد حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنوياً،وشكرت الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي والقائمين على المبادرة والمشاركين وتمنت للجميع الصحة والسلامة.

ومن جانبه أكد عبد الله الصالح مسؤول فريق هايدو والذي يعد الذراع الرياضية لحملة (كان) أن تنوع الفعاليات الرياضية التي تقيمها الحملة تشجع الشباب على ممارسة الرياضة، مشيرا أن بطولة (كان ) للبادل شارك فيها عدد 16فريقا زوجيا بمشاركة 32 لاعبا.

وقد تنافس على المركز الأول كل من فريق فهد الأسود وفريق حسين بهبهاني. وختمت البطولة بفوز فريق حسين بهبهاني وقد تم تكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني وتوزيع كتيبات التوعية على اللاعبين ضمن تغطية إعلامية مميزة.

