وزير الصحة أشاد بـ«العربي للتأليف والترجمة»

وطن النهار

قال وزير الصحة رئيس مجلس أمناء المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الدكتور أحمد العوضي إن انجازات المركز تدعو للفخر، لافتا الى ان النجاحات المتواصلة والاصدارات المتنوعة تأتي تنفيذا لتوصيات مجلس وزراء الصحة العرب.

وأكد في كلمة خلال اجتماع الدورة الـ22 للمجلس العزم على تحقيق مزيد من النجاحات تحقق كل خطط المركز وأهدافه القريبة والبعيدة التي نص عليها قرار إنشائه.

وأشار الى أن المركز يواصل اصداراته الطبية والصحية، مبينا أنه في سلسلة المناهج الطبية العربية المترجمة والمؤلفة تم اصدار 225 كتابا وفي سلسلة الأطلس الطبية المتخصصة تم اصدار 24 مجلدا وفي سلسلة المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية تم اصدار 11 مجلدا.

وذكر أنه في سلسلة الثقافة الصحية الموجهة للقارئ العربي غير المتخصص تم اصدار 176 كتابا وجميعها تواكب الأحداث الصحية وتهدف لتزويد القراء بالمعلومات الطبية اللازمة لتعرف سبل الوقاية من الأمراض المختلفة وبيان أعراضها وعلاجها.

وقال ان المركز مستمر بإصدار مجلته تعريب الطب التي صدر منها حتى الآن 66 عددا ويضاف الى كل هذه الاصدارات انتاج كتب الكترونية متخصصة ونشرات شهرية الكترونية ترصد أنشطة المركز وانجازاته ومتابعة الأحداث الصحية الجارية في الشهر نفسه.

وأكد أن المركز يتواصل مع المؤسسات العربية المعنية بترجمة العلوم الصحية والطبية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لافتا الى ان المركز يتطلع الى تفعيل الافادة القصوى من انجازاته واصداراته في ميدان التعليم الطبي والصحي. وأعرب عن الأمل في الخروج بمقترحات وتوصيات من شأنها مواصلة مسيرة المركز الناجحة ودفعه لتنفيذ خططه المتكاملة الرامية الى دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجالات العلوم الصحية.

ومن جهته قال الأمين العام المساعد الدكتور مرزوق الغنيم في كلمة مماثلة إنه على الرغم من آثار جائحة كورونا قام بإصدار 24 كتابا أولها عن (كوفيد-19) فكان أول كتاب عن الوباء باللغة العربية. ولفت الى ان المركز قام خلال العامين الماضيين بإصدار 56 كتابا ما بين كتب مترجمة ومناهج مؤلفة وثقافة صحية ومجلة تعليم الطب، لافتا الى انه يعد انجازا كبيرا في مجال النشر العلمي تم توزيعه على كل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ووزارات وجامعات ومختصين. وقال ندشن اليوم فرعا من فروع الثقافة الصحية التي يصدرها المركز حيث صدر أول كتاب من سلسلة الثقافة الصحية للأطفال لتنمية التفكير العلمي القائم على الحقائق والأدلة والبراهين المبسطة.

ولفت الى أن الجهود التي يقوم بها المركز هي نتاج ما يطرح في اجتماعات مجلس الأمناء وما نقدمه من تأييد ليصبح المركز شعلة مضيئة في مجال تعريب العلوم الطبية.

