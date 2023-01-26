الدبوس: ثقافة البناء الأخضر تحفظ البيئة وتوقف هدر الطاقة

وطن النهار

أكد نائب المدير العام لشؤون البلدية في محافظتي حولي والأحمدي سعود الدبوس ضرورة نشر ثقافة البناء الأخضر في المجتمعات وتعزيز مفهومها والتي تستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل استخدامات المياه والكهرباء في المباني إضافة إلى إعادة تدوير الهالك منها.

وقال في كلمته بمؤتمر ومعرض الخليج للمدن والمباني الخضراء الذي انطلق أمس الأربعاء ويستمر يومين تحت شعار (فرص الاقتصاد الأخضر) إن بلدية الكويت تعمل على تعزيز مفهوم (البناء الأخضر) ووضعه ضمن أولويات عملها.

وأوضح الدبوس أن هذا النوع من البناء يحمل علما وأدوات حديثة من شأنها ترشيد استخدامات المياه والكهرباء مشيرا إلى أن الكويت لديها مجموعة من المباني القائمة والحاصلة على شهادات دولية في البناء الأخضر سواء الشهادات الذهبية أو الفضية من المنظمات الدولية.

وذكر أن المباني القائمة تتضمن جامعة الشدادية وكذلك المشروعات الكبرى الجاري إنشاؤها مثل مشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) إضافة إلى المشروعات المستقبلية الكبرى ومنها المدينة الطبية التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

