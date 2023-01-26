الفارسي: لائحة النظافة لا تتناسب مع توصيات إدارة النفايات

وطن النهار

قالت رئيس اللجنة المشتركة بين لجنة شؤون البيئة واللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي علياء الفارسي انه تم الاجتماع لمناقشة جداول «لائحة النظافة ونقل النفايات».

وأشارت إلى أنه هو بعد قراءة المواد وجدنا أنها لا تتناسب وتوصياتنا الخاصة بإدارة النفايات البلدية التي أوصينا بها بالجلسات السابقة. وذكرت أن اللجنة أرتأت أن تبقى اللائحة على الجدول ليتم تزويدنا بالملاحظات من قبل الجهاز التنفيذي لجميع الإدارات ذات الصلة. وبينت أن الفصل الأول على سبيل المثال لا الحصر يخلو التعاريف من تعريف مصطلح «فرز» والمادة 12 تتولى الإدارة المعنية في البلدية اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالاشراف والمتابعة على أعمال جمع ونقل النفايات إلى مواقع معالجتها، وفي الواقع مواقع المعالجة الحالية هي مواقع مرادم وليست معالجة وإعادة تدوير.

