كشف بأسماء الطلبة المنضمين لـ«تسريبات الاختبارات» أولياء أمور دفعوا لـ«قروب الغش» لمساعدة أبنائهم!

وطن النهار

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كشفت مصادر مطلعة في قضية تسريبات اختبارات الثانوية العامة، بأن التحقيق مستمر مع 26 متهما، ومن المتوقع ان يرتفع العدد خلال الايام القادمة.

واضافت أن التحقيقات كشفت أن بعض عمليات الدفع والتنسيق كانت بإشراف أولياء أمور، حيث انهم يحرصون على حصول أبنائهم على الاختبارات المسربة و النجاح الوهمي.

وكشفت عن أن النيابة العامة اعدت كشفاً باسماء عدد من الطلبة واولياء امورهم ممن ثبت قيامهم بدفع مبالغ مالية في «قروبات الغش» الى وزارة التربية.

مرجحة إعادة الامتحانات لعدد كبير من هؤلاء الطلبة.

و بينت المصادر أن المتهمين سيتم محاكمتهم وفقا لقانون الجزاء أما بشأن الطلبة فسوف تكون عقوبتهم من قبل وزارة التربية اداريا فيما تراه الوزارة مناسبا، كما اوضحت المصادر ان الطلبة الغشاشين اعدادهم كبيرة جدا في المرحلة الدراسية من عاشر و حتى الثاني عشر.

