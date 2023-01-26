مطالبات باستحداث فرع لـ«الأساسية» بالمنطقة العاشرة

وطن النهار

دعا مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية د. عبدالله الغصاب وزير التربية ووزير التعليم العالي ومسؤولي «التربية» إلى توفير إحدى المباني غير المستغلة في المنطقة العاشرة لتكون فرعا جديداً لكلية التربية الأساسية ولفتح شعبة أمام الطلبة الذين يتأخرون دراسياً لعدم توفير الشعب الدراسية.

وقال إن طلبة المنطقة العاشرة يعانون باستمرار من العديد من المشاكل بسبب بُعد المسافة من منازلهم إلى الكلية، بالإضافة إلى الازدحام الشديد والاختناقات المرورية، مما يؤدي إلى تأخر الطلبة على المحاضرات والاختبارات بشكل مستمر، وهو ما يتطلب إيجاد الحلول لتلك المشكلة المزمنة التي تتسبب في ارهاق الطلبة وضياع الوقت في الطرق والازدحامات.

وشدد الغصاب على ضرورة فتح المدارس غير المستغلة في المنطقة العاشرة أمام طلبة «التطبيقي» لاستخدامها في فتح قاعات دراسية جديدة لهم لتقليل معاناة الطلبة والأخطار التي يواجهونها في الانتقال إلى كلياتهم بمنطقة العارضية، فضلا عن الطاقة الاستيعابية للكلية التي لا تتناسب والأعداد المسجلة من الطلبة حيث إن القاعات في العارضية تستوعب بحد أقصى 34 طالباً.

وأثنى على قرار أعضاء مجلس الأمة الإسراع في المطالبة بإنشاء معاهد وكليات تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مدينة صباح الأحمد السكنية.

مشدداً على ضرورة دعم إنشاء أفرع جديدة لكلية التربية الأساسية لها في مناطق الكويت المختلفة.

ودعا إلى توفير الميزانية اللازمة لتسريع تنفيذ مشروع لإنشاء كليات الهيئة في مدينة صباح الأحمد من خلال جدول زمني محدد، مشيراً إلى ان إنشاء كليات جديدة لـ«التطبيقي» سيسهم في تقليل الضغط عن كليات الهيئة ونسب الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى زيادة أعداد هيئة التدريس والهيئة التدريبية وتوفير بيئة مهيأة لجودة التعليم والارتقاء بكليات الهيئة، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية الكويت 2035.

واختتم الغصاب بضرورة تحويل كلية التربية الاساسية الى جامعة تضم بداخلها برامج جديدة تخدم سوق العمل وتلبي احتياجاته بأعلى جودة ممكنة، وأشار إلى أنه بالنظر إلى الدول المجاورة نجدها تضم العديد من الجامعات وحجم تلك الدول أقل من حجم الكويت من الناحية الجغرافية والكثافة السكانية مثل البحرين وقطر.. لذا لا بد أن تكون فكرة تحويل كلية التربية الأساسية إلى جامعة من أولويات القادة السياسيين بدلاً من وضع حلول وقتية وهذا حفاظا على المال العام.

