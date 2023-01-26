«الأعلى للتخطيط» و«إسناد» وقعتا مذكرة لدعم «رؤية 2035»

وطن النهار

وقعت أمس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مذكرة تفاهم مع جمعية اسناد للدعم والتنمية، من أجل دعم رؤية كويت 2035 وبرامج وأهداف الخطة العامة للدولة، بحضور أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، و رئيس جمعية اسناد للدعم والتنمية عبدالرحمن العجمي، وأمين الصندوق مبارك العثمان، وأمين السر عبدالكريم الزيد، ومشاركة رئيس قسم الخطط والبرامج الاقتصادية عائشة العجمي، وإيمان الخراز و كوثر الوزان، من جهة أمانة التخطيط.

وذكر أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن الأمانة تسعى للتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود التنمية، معتبراً أنهم عنصر مهم من شركاء التنمية الممثلة بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي.

وأكد مهدي على مساهمة المجتمع المدني في اعداد الخطط السنوية، موضحاً انها أعدت الكثير من الورش مع المجتمع المدني، وجمعية إسناد ستكون إضافة رائعة باعتبار مرسوم إنشائها يختص من أجل دعم التنمية.

بدوره، ذكر رئيس جمعية إسناد للدعم والتنمية المهندس عبدالرحمن العجمي أنه بعد توقيع جمعية اسناد للدعم والتنمية لمذكرة التفاهم مع الامانة العامة للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية أن الجمعية أصبحت شريكا رئيسيا للدولة في دعم رؤية كويت 2035 واهداف الخطة العامة للدولة وهي خطوة نحو اندماج الجمعية بملف التنمية في الدولة ومعرفة حيثيات الخطة التي ترسم ملامح المستقبل، مؤكداً على دعم الجمعية لايجاد الكوادر الوطنية واستقطابها والمساهمة في تشكيل فرق مختصة مساندة لتطوير القطاعات التي تحتاج صب الخامات الوطنية بها.

