«المناقصات» تحت سيف الرقابة الحكومي

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار»، أن الحكومة ماضية في كبح أي شبهات تطال المناقصات العامة والممارسات والمزايدات التي يتم طرحها، بإجراءات نوعية وضوابط صارمة للحفاظ على المال العام.

وأضافت، أن تلك الإجراءات ليست وليدة اليوم ولكنها استمرار لنهج إصلاحي تتبعه الحكومة من أجل بسط الرقابة الشاملة على جميع المناقصات التي يتم طرحها.

وبينت المصادر أن بسط الرقابة الشاملة يعني مزيداً من الاستخدام الأمثل للموارد وتوفير مئات الملايين للخزينة العامة للدولة وبشكل يعزز ويطور من قدرات المال العام وتوجيهها لمزيد من المشروعات التنموية التي تعاني نقص التمويل.

وأفادت أن البسط الرقابي على جميع النفقات التي تخص المناقصات يستلزم بالضرورة مراجعة بنود تقدير الكلفة لكل مشروع على حدة وكذلك النفقات التي تخص المال العام في المرحلة المقبلة، ما يدفع إلى تعزيز سيولة الاحتياطي العام.

