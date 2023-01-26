عبر شركة يابانية.. وفي إطار سعيه للتكنولوجيات الجديدة «صندوق أرامكو» يدعم برمجيات «الدرونز»

مال وأعمال

يدعم صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة، التابع لشركة «أرامكو السعودية»، شركة يابانية ناشئة تعمل في تطوير برمجيات الطائرات من دون طيار (الدرونز)، في إطار سعي أكبر شركة للبترول في العالم وراء التكنولوجيات الجديدة.

«واعد فينتشرز»، صندوق رأس المال الجريء التابع لشركة البترول السعودية المملوكة للدولة، قال إنَّه سيستثمر 14 مليون دولار أميركي في شركة «تيرا درون» (Terra Drone)، ومقرها في طوكيو، التي تعمل في تصميم برمجيات تساعد الطائرات من دون طيار في فحص ومراقبة الأنابيب والخزانات والأماكن المغلقة أو الحبيسة الأخرى. يعتبر ذلك أول استثمار للصندوق، الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار، في شرقي آسيا. يستهدف صندوق «واعد فينتشرز» التكنولوجيات التي يعتقد أنَّها قد تدخل أنشطة جديدة إلى المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى تنويع مصادر إيراداتها من أنشطة أخرى غير النفط.

ويراهن الصندوق على أنَّ شركة «تيرا درون» ستقوم بتوطين التطوير التكنولوجي في السعودية وتساعد على تحقيق طموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحويل البلاد إلى مركز للتكنولوجيا المتقدّمة.

وتضم محفظة استثمارات الصندوق أكثر من 50 شركة، ويعتبر الصندوق جزءاً من محاولة وطنية تهدف إلى زيادة الاستثمار في التكنولوجيا.

كما تمتلك شركة «أرامكو» ذراعاً استثمارية أخرى تسمى «أرامكو فينتشرز»، تدير صناديق أعلى قيمة، وتشمل صندوق «بروسبيرتي 7» (Prosperity7) بقيمة مليار دولار أميركي. «صندوق الاستثمارات العامة» في المملكة رفع حصته مؤخراً في عملاقة الألعاب الإلكترونية شركة «نينتندو»، بينما يقوم باستثمار كبير في شركة «كاكاو إنترتينمنت» (Kakao Entertainment) في كوريا الجنوبية.

