«أعيان للإجارة» تقفز بأرباحها إلى 9 ملايين دينار في 2022 بنمو 48 %

مال وأعمال

أعلنت شركة اعيان للاجارة والاستثمار عن النتائج المالية السنوية لعام 2022 حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لارباح صافية بلغت 9 ملايين دينار ما يعادل 13.18 فلساً ربحية للسهم الواحد وذلك مقارنة بأرباح بلغت 6 ملايين دينار ما يعادل 8.2 فلوس ربحية للسهم الواحد وذلك بنسبة نمو بلغت 48% وأقر مجلس الادارة توزيع 7.5% من القيمة الاسمية نقدا وهي ما تعادل 7.5 فلوس للسهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك خاضع لموافقة الجمعية العمومية وذلك لاول مرة منذ 15 عاماً.

وفي تعليقه على النتائج المالية قال رئيس مجلس الادارة منصور حمد المبارك إن الأرباح المحققة للشركة عن العام 2022 تؤكد أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وأنها تقف على أرض صلبة حيث شهدت جميع المؤشرات نمواً في نتائجها المالية الاساسية مضيفاً أن الشركة لا تألو جهداً في تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أداء تشغيلي قوي.

واضاف ان اجمالي الموجودات نمت بنسبة 10% مع نهاية 2022 اذ بلغت 151.3 مليون دينار مقارنة مع 138.1 مليون دينار في العام 2021 فيما ارتفع اجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة 30% من 14.7 مليون دينار في 2021 إلى 19.1 مليون دينار مع نهاية 2022 وارتفعت صافي الارباح التشغيلية بنسبة 91% في 2022 حيث بلغت 9 ملايين دينار وذلك مقارنة مع 4.7 ملايين دينار في 2021.

وأكد على نجاح اعيان في تحقيق نتائج مالية قوية ونمو في جميع المؤشرات المالية الأساسية في 2022، الأمر الذي يؤكد حصافة مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وكفاءة استراتيجية الشركة ومنهجية العمل القائمة على تعزيز المكانة المرموقة التي تحظى بها اعيان.

وأشار إلى أن « اعيان» حافظت على معدلات متميزة فيما يتعلق بالعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات وتعظيم الربحية،

وأوضح المبارك أن الإدارة التنفيذية درست الكثير من الفرص الاستثمارية للدخول في أجودها، علاوة على اكتساب ثقة البنوك. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة «فهد علي الغانم» أن الإدارة التنفيذية عززت توجه الشركة المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل ودراسة فرص استثمارية متعددة في قطاعات مختلفة، والاستحواذ على الفرص العقارية في عدة قطاعات.

وأوضح الغانم بأن تحقيق مثل هذه النتائج القوية يؤكد أن «اعيان» تسير على طريق تحقيق النمو المستدام والأداء الإيجابي المطرد الذي يقدم قيمة مضافة للمساهمين، مضيفاً أن اعيان ستواصل مسيرة العمل على تنفيذ محاور إستراتيجيتها المؤسسية التي تركز على تنويع محفظتها الاستثمارية.

وأفاد بأن سياسات الشركة الأخيرة أدت إلى تنظيم وارتفاع جميع المؤشرات المالية في الشركة (الأصول، حقوق الملكية، القيمة الدفترية، والعائد على السهم) والذي انعكس في السنوات الأخيرة على ثقة المتعاملين مع الشركة من مساهمين ودائنين.

