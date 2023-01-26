السقاف: نصف مليار لمشروعين في «فيلكا» و«الترفيهية»

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف إن الشركة تعتزم تطوير مشروعين سياحيين في جزيرة فيلكا الكويتية وموقع المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بغرب العاصمة، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 500 مليون دينار (1.64 مليار دولار).

وقال السقاف في مقابلة مع «رويترز» إن «الشركة لا تزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار«لنرى أنسب الحلول لهذين المشروعين العملاقين»، وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار فإن من الأفكار المطروحة أن تتضمن المدينة الترفيهية شاليهات وبحيرات صناعية وكافيهات ومحلات للتسوق وملاعب للتنس ومسرحا ثقافيا وغير ذلك من المرافق التي تخدم كل الفئات، مضيفا أن «الترفيه يجب أن يكون له بعد ثقافي واجتماعي. لافتاً إلى أن الشركة تستهدف أن يكون مشروع «ونتر وندر لاند» طوال العام.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري إنه تمت زيادة الطاقة التشغيلية لمشروع (ونتر وندر لاند الكويت) لتصل إلى عشرة آلاف زائر في نهاية أيام الأسبوع الخميس والجمعة السبت إضافة إلى توفير ستة آلاف تذكرة يوميا خلال أيام الأسبوع العادية.

