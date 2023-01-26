«التجاري» استقبل الفائز بجائزة 1.5 مليون دينار

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استقبل البنك التجاري الكويتي في مقره الرئيسي مالاييل موسى كويا «Malayil Moosa Koya»، الفائز الخامس بالجائزة الكبرى في سحب «النجمة» المليون ونصف المليون دينار كويتي، الذي تم تنظيمه بمجمع المروج، وتم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، بالإضافة إلى نقله على الهواء مباشرة عبر إذاعة 360FM، بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche -الوزان وشركاه و« RSM - البزيع وشركاه»، وأحمد الحمد وعبدالعزيز أشكناني ممثلي وزارة التجارة والصناعة.

وكان في استقبال الفائز مالاييل موسى كويا لدى زيارته للبنك مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة عبدالعزيز الزعابي، ونائب مدير عام – قطاع التواصل المؤسسي – أماني الورع وعدد من فريق الإدارة التنفيذية في البنك حيث قاموا بتهنئته وانهاء معاملة تسليمه الجائزة.

وفي هذا السياق عبر مالاييل موسى كويا عن فرحته بالفوز بهذه الجائزة الكبرى قائلاً: «أنا سعيد جداً بفوزي بجائزة الـ 1.5 مليون دينار كويتي من حساب «النجمة» الذي يوفر لأصحابه فرصاً مواتية للفوز بجوائز نقدية كبيرة على مدار السنة، وأشكر البنك التجاري الكويتي على توفيره أوعية ادخارية تساهم في فوز عملائه بجوائز كبرى» وتابع مبيناً أنه عميل التجاري منذ فترة طويلة تقترب من 20 عاماً، مشيداً بالخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي يوفرها التجاري لعملائه، واختتم حديثه متمنياً أن يحالف الحظ جميع عملاء وعميلات البنك التجاري الكويتي في السحوبات المقبلة.

وعقب إنهاء إجراءات تسليمه الجائزة، استقبل المليونير كويا إدارة البنك التجاري في مقر عمله الخاص في المدرسة الدولية الهندية في المنقف عن طريق استقبال حافل مع طاقم المدرسة بالكامل والطلبة، حيث القت ناظرة المدرسة كلمة تعبر فيها عن نزاهة السيد ملايل وكرمة الشديد تجاه المجتمع الهندي في الكويت وعطائه المتواصل في الاعمال الخيرية للمجتمع. حيث قدم الزهور وعبر عن شكره وامتنانه للبنك التجاري بطريقة لطيفه وتقديرية. وبدوره، توجه الزعابي بتهنئة الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة كاشفاً أن التجاري كان من أوائل البنوك التي قامت بطرح منتجات مصرفية ادخارية توفر للعملاء الفرصة للفوز بجوائز نقدية، لاسيما وأن البنك قد بادر في تسعينيات القرن الماضي بطرح شهادة النجمة لتتحول بعد ذلك لحساب النجمة الذي يقدم لأصحابه فرصاً متعددة للفوز بجوائز نقدية كبيرة، مؤكداً أن البنك قد توج 5 فائزين حتى الآن بهذه الجائزة النقدية التي تعد أكبر جائزة نقدية في العالم مرتبطة بحساب مصرفي. وتابع مؤكداً حرص البنك التجاري على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ترتقي لمستوى تطلعات عملائه وتلبي كل احتياجاتهم المصرفية بما يعزز ريادة التجاري في تقديم الحلول المصرفية الرقمية لكل شرائح عملائه.

وأضاف الزعابي بأن الفرصة ما زالت متاحة أمام عملاء البنك التجاري لمضاعفة فرصهم والفوز بجوائز حساب النجمة حيث يقدم الحساب جوائز أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار كويتي وشهرية بقيمة 20 ألف دينار كويتي ونصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى جائزة المليون ونصف المليون دينار كويتي السنوية، المقدمة من حساب النجمة في البنك التجاري، منوهاً في هذا الصدد أنه يمكن للعميل فتح حسابه مباشرة عن طريق تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK mobile واستلام بطاقة السحب والتحويل الى حسابه دون الحاجة الى زيارة الفرع. وبدورها قالت أماني الورع: إن مهرجان سحب النجمة الذي تم تنظيمه في مروج وشهد العديد من الفعاليات الترفيهية قد تم خلاله تتويج الرابح سعيد الحظ السيد مالاييل موسى كويا وها نحن اليوم نستقبله في المقر الرئيسي للبنك لنقدم له التهنئة على الفوز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة متمنين له كل التوفيق ولعملاء حساب النجمة حظ سعيد في السحوبات القادمة لحساب النجمة.

