«بيتك»: فتح باب التسجيل لسباق «KFH Obstacle Challenge»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن فتح باب التّسجيل بالنسخة الثانية من مسابقة بيتك لسباق الحواجز KFH Obstacle Challenge الأكبر من نوعها في الكويت، حيث ستقام السّبت الموافق 11 مارس على شاطئ المارينا. وتأتي هذه المسابقة، التي سنتطلق بالتعاون مع شركة سافيكس لتنظيم الفعاليّات الرياضيّة، ضمن سلسلة من الفعاليّات التي ينظمها «بيتك» ضمن مساعيه لدعم الرياضة والشباب وتأكيدا على دوره الرائد في المسؤولية الاجتماعية. وأشار مساعد مدير الرعايات والمسؤولية الاجتماعية في «بيتك» عبد العزيز ذياب، الى ان «بيتك» حرص على تنظيم النسخة الثانية من مسابقة بيتك لسباق الحواجز KFH Obstacle Challenge، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الاولى من المسابقة والتي استقطبت اكثر من 700 مشارك من الكويت وخارجها.

وأوضح ذياب أن طول السّباق يبلغ 5 كيلومترات، وستكون الحواجز بمستويات مختلفة ومتنوعة على المتسابقين، مبينا أن المنافسة متاحة لفئة الشباب (رجال) من 16 عاماً وما فوق وسيتم تقسيم المشاركين لأربع فئات مختلفة وهي:

? الفئة الأولى من 16 إلى 24 سنة.

? الفئة الثانية من 25 إلى 34 سنة.

? الفئة الثالثة من 35 إلى 44 سنة.

? الفئة الأخيرة من 45 سنة وما فوق.

وأضاف ذياب أن الفائزين سيحصلون على جوائز قيّمة في هذا التحدي.

وذكر انه تم إضافة سباق خاص للأطفال هذا الموسم لفئتي الذكور والإناث من عمر 5 إلى 8 سنوات، مبينا أن الحواجز ستكون مناسبة لهذه الفئة العمرية.

ولفت الى ان جميع المتسابقين سيحصلون على قميص السباق، وحقيبة السباق، وميدالية استكمال السباق، وسيتم تخصيص شريحة الكترونيّة لفئة الشباب (رجال) من 16 عاماً وما فوق لتوثيق وقت الانطلاق والوصول وتسجيل النتائج النهائيّة بدقّة متناهية. ونوّه بتواجد مشاريع شبابية كويتية مختلفة في السباق من نواد صحية، ومقاه ومطاعم، ومعدات رياضية وغير ذلك، والتي تقدم عروضا مختلفة للجمهور.

وحول آليّة التّسجيل، أوضح ذياب بأن التسجيل سيكون متاحاً للمشاركين من خلال موقع «بيتك» الالكتروني www.KFH.comعلى هذا الرابط، أو عبر موقع شركة سافكس لتنظيم الفعاليّات الرياضيّة www.suffix.events على هذا الرابط. كما يمكن للعملاء والجمهور متابعة حسابات «بيتك» للتواصل الاجتماعي @KFHGroup للاطلاع على المستجدات المتعلقة في المسابقة.

