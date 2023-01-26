«KIB» يختتم حملة «فتح حساب الدروازة» إلكترونياً

مال وأعمال

اختتم بنك الكويت الدولي «KIB»، أخيراً، حملته الترويجية لـ «فتح حساب الدروازة» الكترونياً، وذلك بتتويجه آمنة سالم مضحى الغريبة، بجائزة السحب الشهري والأخير للحملة، حيث كانت العميلة الرابحة قد تأهلت للدخول في سحب ديسمبر الماضي، بعد أن قامت قبل انتهاء فترة العرض بفتح حساب الدروازة عبر منصات البنك الرقمية المتاحة لإتمام هذه المعاملة المصرفية سواءً عبر منصة «KIB» أون لاين أو تطبيق «KIB موبايل». وبعد أن توجه بالتهنئة لجميع الرابحين في السحوبات الشهرية، أشاد المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في «KIB» ، نواف الخريّف، في كلمته بالإقبال والتفاعل اللافت الذي حظيت به تلك الحملات من قبل العملاء، مثمناً جهود فريق عمل البنك في تنظيم مثل هذه العروض ومتابعة إنجاح فعالياتها على مدى الشهور الماضية خلال العام 2022. كما دعا الخريّف عملاء «KIB» إلى الاستمرار في مواكبة التوجهات المصرفية الحديثة، والاستعانة بالحلول التكنولوجية المتقدمة التي طرحها البنك لتحقيق أعلى استفادة من الخدمات والمنتجات المتميّزة التي يقدمها، منوهاً بأن اختيارهم لإنجاز المعاملات إلكترونياً مع «KIB» ، وعبر أي قناة يفضلونها من بين قنواته الرقمية المتنوعة، سيقدم لهم قيمة مضافة من شأنها تعزيز تجربتهم المصرفية بمزايا تمنحهم كل سبل الراحة والكفاءة والسلاسة، وكذلك السرعة والأمان. وفي ختام تصريحه، أفاد الخريّف أن «KIB» قد حرص ضمن خططه للعام الجديد، على تنظيم وإطلاق حملات ترويجية مبتكرةً كلياً لعملائه من جميع الشرائح، بمكافآت جديدة ومستمرة وفرص لجوائز قيّمة وكثيرة، مؤكداً أن البنك مازال يواصل تطوير خدماته على نحو يواكب التغيّرات المستمرة في نمط حياة العملاء، ويرضي تطلعاتهم للعام 2023، وذلك بتوظيفه لأحدث التكنولوجيا المستخدمة في القطاع المصرفي.

