«الخليج»: حسابات توفير بعوائد وجوائز قيمة

مال وأعمال

في إطار مساعيه لتشجيع وتحفيز عملائه على الادخار، وضمن جهوده في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، يوفر بنك الخليج لعملائه العديد من المنتجات الاستثمارية، التي تساعدهم على التوفير واستثمار أموالهم.

وقال مسؤول الاتصالات المؤسسية عبد المحسن النصار إن بنك الخليج يقوم بدور أساسي للعام الثالث على التوالي، في دعم حملة «لنكن على دراية»، من خلال نشر الثقافة المالية في المجتمع، ولهذا أطلق على 2023 عام التوفير.

وأشار إلى أن البنك باشر منذ بداية العام حث وتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية التوفير، من خلال فعاليات نوعية، بدأت بإطلاق رزنامة تحت شعار «معاكم دوم في عام التوفير»، والاحتفال بالجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة، بطريقة تسويقية مبتكرة، في ختام العرض الأول لمسرحية «تم الإيداع»، التي انتجت برعاية البنك، وبمشاركة مجموعة من ألمع النجوم الشباب.

وأشار إلى أن بنك الخليج يوفر لعملائه خدمات ومنتجات مختلفة تساعدهم على التوفير وتحقيق عوائد كبيرة، سواء من خلال الفوز بالسحوبات السنوية العديدة أو جني العوائد المتميزة، تتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم «الخليج» دعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجياً، بما يعود بالنفع عليه بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، كما يدعم رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.

