«زين» تُطلق «MAX».. الجيل الجديد من باقات الإنترنت

مال وأعمال

أعلنت «زين» المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تقديمها لباقات MAX الجديدة كُلياً للإنترنت، والتي تُعيد من خلالها تعريف الجيل الجديد من باقات الإنترنت والترفيه لعملاء الدفع الآجل لأول مرة في السوق بأكبر مكتبة لمحتوى الترفيه والرياضة من 6 منصّات إقليمية وعالمية على أقوى شبكة 5G في الكويت.

وتأتي باقات MAX الجديدة نتاجاً لاستثمار زين المُبكر في بناء منظومة شراكات استراتيجية مع كبرى منصّات الترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بحيث تُقدّم الباقات الجديدة لعملاء زين أكبر مكتبة وآلاف الساعات من محتوى الترفيه والرياضة غير المحدود من ديزني+ وشاهد وTOD وOSN+ وSTARZPLAY وأنغامي+.

وتُقدّم باقات MAX الجديدة الفرصة الأمثل لعملاء الدفع الآجل للاستمتاع بثلاث ميزات رئيسية في باقة واحدة مُتكاملة، وهي إنترنت الجيل الخامس 5G فائق السرعة، وأحدث أجهزة الإنترنت الذكية من اختيارهم، واشتراكات منصّات الترفيه المُفضّلة لديهم من شركاء MAX بلا حدود، وذلك ابتداءً من 12 د.ك شهرياً فقط.

وبإطلاقها لهذه الباقات الجديدة الأولى من نوعها في السوق الكويتي، تخطو زين خُطوة جديدة ضمن مساعيها الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائها في الكويت، وذلك من خلال العمل مع مُقدّمي المحتوى من المنطقة والعالم لتقديم أكبر مكتبة من محتوى الترفيه لعملائها ليختاروا ما يُفضّلوه ويستمتعوا بمحتواهم المُفضّل في أي وقت ومكان عبر أكبر وأقوى شبكة للجيل الخامس 5G فائقة السرعة في الكويت.

وتستمر زين بتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المُختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة لعائلة المشتركين الأكبر في الكويت، وستلتزم الشركة دوماً بتوفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم وتحقيق توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة.

