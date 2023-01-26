«ضمان» تحصد جائزة أفضل شركة رعاية صحية ناشئة

مال وأعمال

شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن حصولها على جائزة أفضل شركة رعاية صحية ناشئة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن حفل جوائز مجلة بيزنس تابلويد السنوي لعام 2022 تقديرا للدور الذي تلعبه ضمان في دعم القطاع الصحي في الكويت.

جاء ذلك ضمن حفل أقيم في دبي مؤخرا بحضور ممثلين عن عدد من الشركات الفائزة في قطاعات الجائزة المختلفة منها بنك الراجحي، ومطار البحرين الدولي، وشركة المراعي، والبنك الأهلي المصري، وشركة داماك العقارية، ومجموعة الاتحاد للطيران وغيرها من الشركات الأخرى.

وأعربت شركة ضمان عن اعتزازها بالجائزة التي تثمن الفكرة التي تم بناء عليها إنشاء الشركة، والخدمات التي ستقدمها لقطاع الرعاية الصحية في الكويت من خلال نموذج صحي يطبق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وهو نموذج المحافظة على الصحة (Health Maintenance Organization - HMO) وبالتعاون مع مشغل عالمي خبير في إدارة مثل هذه الشبكات الصحية.

وبينت أن شركة ضمان تعتبر أكبر مشروع من مشاريع خطة التنمية من حيث رأس المال الذي يصل إلى 230 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى أن شركة ضمان تعتبر أول مبادرة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاع الطبي في الكويت، والذي يعتبر من أكبر القطاعات التي تستنزف ميزانية الدولة. وأضافت أن من أهداف خطة التنمية التخفيف من ميزانية الدولة بشكل عام، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تقديم الخدمات ومن ضمنها خدمات الرعاية الصحية، فمن من خلال تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 1.8 مليون من المقيمين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، سيتم التخفيف عن المنظومة الصحية الحكومية مما ينصب في صالح المواطن والمقيم.

وأشارت إلى أن هذا التكريم يأتي في الوقت الذي تواصل فيه شركة ضمان استعداداتها لتشغيل منظومتها الصحية باستكمال كل المتطلبات اللازمة من التراخيص والاتفاقيات المتعلقة بوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى حتى تتمكن ضمان من تقديم خدماتها للمقيمين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم.

وقالت «هذا التكريم يحفزنا على مواصلة العمل واستكمال كل الخطوات المطلوبة حيث إننا حريصون على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية من خلال شبكتنا التي تتضمن عدداً من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تقديم خدمات فحص العمالة الوافدة داخل وخارج الكويت».

يذكر أن شركة ضمان أنجزت مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بسعة 660 سريراً، بالإضافة إلى خمسة مراكز صحية للرعاية الأولية موزعة على مختلف المحافظات والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل كل طالبي الرعاية الصحية تمهيدا لافتتاح منظومة ضمان واستقبال الشريحة التي ستستفيد من خدماتها.

وتوزع جوائز «بيزنس تابلويد» على الشركات والمؤسسات الأكثر تميزا في قطاعاتها على المستوى الدولي، حيث يتم ترشيحهم وتقييمهم من قبل لجنة توزيع الجوائز لدى المجلة، والتي يتضمن أعضاؤها كلاً من جهة النشر وفريقي البحث والتحرير. وتعتمد اللجنة في تقييمها لهذه الشركات على معايير مختلفة، ومنها تقييم المنجزات والخبرات والمساهمات المقدمة في القطاع، علاوة على جوانب الابتكار والتميّز في الأعمال.

