«المتحد»: 10 عملاء فازوا في « الحصاد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم، أمس، في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار كويتي لكل منهم وهم : في محمد عبد العزيز حسين، ومحمد فيصل محمد جعيل، ووهيبة عبد الرحمن نوح المسباح، وعبدالله محمود حسين فيروز، ويوسف أحمد يوسف الميلم، وأحمد خالد إبراهيم السميط، ومحمد علي حسين أشكناني، وخديجة غلوم مالك حسين، وخاتون طاهر عبدالسيد الدلال، ومريم منصور حسين القلاف. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة.

