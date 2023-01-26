السيارات الكلاسيكية.. «هواية أصحاب الذوق الرفيع»

الخميس Al wanees

الاهتمام بالسيارات القديمة والكلاسيكية «هواية نادرة» لا يتقنها الكثيرون، بل يتقنها أصحاب الفن الراقي والذوق الرفيع الذين لا يبحثون عن المكسب المادي بقدر بحثهم الدائم عن اقتناء السيارات الثمينة والنادرة ومنحها للمحبين في الكويت ومختلف الأقطار العربية.

والشيخ سلمان الصباح أحد المهتمين بهذه الهواية غير التقليدية والذي أكد في لقاء مع «النهار» أن الكويت أصبحت مركزاً لتجمع آلاف الموديلات من السيارات الكلاسيكية التاريخية والنادرة ومحدودة الإنتاج، خاصة بعد أن تحول الشغف باقتناء تلك النوعيات من المركبات من مجرد هواية لدى البعض إلى استثمار قد يساهم في تعاظم ثرواتهم ويحقق لهم عوائد مالية في عمل لديهم محبة له مثل السيارات القديمة والكلاسيكية.

ودلل الصباح على ذلك بالقول: هناك مقولة رائجة بين عشاق ومحبي السيارات الكلاسيكية والنادرة في الكويت مفادها بأنه «يمكنك قيادة قيادة محفظة الأسهم، لكن لايمتلك قيادة سيارة كلاسكية». وفيما يلي التفاصيل..

كيف بدأت هذه الهواية؟

بدأت معي منذ الصغر، واستمرت، في التطور مع مراحل حياتي وهذا هو انتاجنا ونتيجة تعبنا ومجهودنا، وهذا العمل مثل طفل صغير يحتاج الدعم المادي والعمالة المتخصصة حتى يصبح بهذا المستوى.

كيف كانت بداية اقتناء السيارات القديمة وتطوير هوايتك بشكل فعلي؟

الحقيقة ان اقتناء السيارات القديمة وإعادة تأهيلها بالنسبة لي يعتبر هواية أولا واخيرا، حيث أقوم بشرائها وتعديلها واصلاحها، فهي ليست عملية تجارية او بيزنس ولا للبحث عن الربح ولم أفكر يوماً في ذلك، لان الموضوع كما ذكرت هواية لا اكثر ولا اقل.

كيف كانت تتم عملية الشراء؟

عمليات شراء السيارات القديمة كانت تتم في الكويت والسعودية والامارات حيث كان الشغف بالسيارات القديمة والتي تترك بغير استخدام أو استثمار وهو الأساس من العملية، وقد سبق ان قمت بشراء ست وعشرين سيارة من شركة أرامكو السعودية دفعة واحدة بمبلغ ألف وستمائة دينار لكل سيارة وفي القرن الماضي، كانت السعودية تستعمل تلك السيارات في العمليات النفطية بشركة «ارامكو» التي كانت تمتلك حينذاك ثلاثة آلاف سيارة.

هل تقومون بتلك الهواية على أساس البيزنس؟

الأمر ليس تجارياً أو على أساس ربحي، وقمت بشراء سيارات قديمة من السعودية وأميركا وأقوم بإعادة الاستثمار فيها وتحويلها إلى سيارات جديدة.

كل فكرة لها بداية، كيف كانت الانطلاقة وبداية الفكرة؟

أنا خريج كلية صناعية في الكويت ومتخصص في هذه النوعية ودرسناها لمدة 4 أو5 سنوات، وحصلنا على الدبلوم وصارت هواية، حيث أقوم بتجميع السيارات السكراب وأعيد إنتاجها مرة أخرى وأقوم بإعادة تصنيع المكائن الخاصة بالسيارات وتطوير السيارات القديمة النادرة مثل امبريال، موستنج، فورد وجي إم س وكاديلاك القديمة كلها تتجدد.

لماذا اتجهتم إلى تلك الهواية رغم صعوبتها؟

دعم الهواية والرغبة فيها جعلني أبحث عن السيارات القديمة وأقوم بتصليحها فأسافر مرة إلى أميركا بشكل أسبوعي وأعتمد على تحويل السيارات السكراب إلى جديدة وأحول قيمتها من متدنية إلى قيمة عالية، وما يحركني في كل هذا هو الشغف والرغبة في تحقيق النجاحات.

هل هناك طلب على تلك السيارات؟

هناك من الأفراد من يرغبون في شراء نوعية معينة من السيارات، فنقوم بتوفيرها لهم من جميع الأماكن ونبيعها لهم، والتحول إلى البيزنس في هذا المجال بشكل عام يحتاج إلى وقت طويل للغاية.

حدثنا عن هذه الحصيلة من السيارات وما الموديلات؟

لدينا سيارات متنوعة وجميعها موديلات قديمة ونحضر ماكينات السيارات من السعودية ومن قطر والامارات واميركا، ويتواصل معنا المهتمون عند وجود مزادات ونذهب مباشرة ويتم الشراء واحضارها الى الكويت مع توفير قطع الغيار المناسبة.

واين تقف الكويت في هواية السيارات الكلاسيك؟

نقف في مصاف دول الخليج في مثل هذه الهواية، وهناك افكار بالخليج لكن لا يصلون للمستوى الذي لدينا في الكويت، لانهم يركزون على المحال الصغيرة للهواة، وانا مستعد لو امامي الان عشرون سيارة أستطيع أن أصلحها فورا وأجهزها لتكون في ابهى صورة.

ما هي المدة المحددة لانجاز تعديل السيارة وتجهيزها؟

في اغلب الاحيان يستلم العميل السيارة التي يرغب بها بعد تعديلها بشكل كامل خلال شهر واحد.

هل لديكم قطع الغيار والاجزاء المطلوبة؟

نعم كل السيارات الاميركية قطعها متوافرة لدينا، لاني اشتريت كميات كبيرة منها في السابق من السعودية واميركا ومن جميع دول الخليج.

هل يجدها الشباب هواية وتجارة مناسبة؟

نعم فهناك شباب اشتروا مني سيارات قاموا بتصديرها لاميركا وحققوا منها ارباحاً ممتازة.

هل تباع وتشترى تلك السيارات محلياً فقط؟

عملي في السيارات ليس تجاريا بالطابع الأول ولكن لدي أصدقاء من السعودية والإمارات وقطر اعرض عليهم السيارات ونتوافق على السعر ونتمم البيع.

ما الأسس التي تسيرون عليها في آلية العمل؟

نستقر على أنواع السيارات ونضبط السيارة بقطع غيارها حسب الوكالة والكتالوج الخاص بها، بتعاون الفنيين، حيث يتم تجربة جميع أجزاء السيارة للتأكد من جاهزيتها مئة في المئة ويتم تنظيفها بالورشة لتعود إلى حالتها الطبيعية.

ما أنواع السيارات التي يتم التعامل معها واصلاحها لتكون بذلك المستوى؟

أكثر السيارات المرغوبة هي السيارات الإنكليزية بشكل خاص، خصوصاً ذات الشكل الجميل وموديلها القديم مثل الإمبريال.

ما نصيحتك للراغبين في العمل في هذا المجال؟

نصيحتي لكل واحد لديه وقت لا يضيع وقته في اشياء

«مو زينة» ويستغل الوقت في هوايته التي يحبها ويطورها ويكبرها وبالتالي سوف ينجح.

