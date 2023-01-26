منى حسين لـ «النهار»: الدراما أوصلتني إلى الأماكن الطامحة لها

الخميس Al wanees

في تجربة جديدة ومميزة تطل الفنانة منى حسين على المشاهدين في عمل جديد بعنوان «الصفقة» يتناول قصة رائدتي الأعمال «فريدة» و«منيرة» وهما تدخلان معترك سوق الكويت للأوراق المالية التنافسي الذي يُسيطر عليه الرجال فيما تشقّان طريقهما نحو القمة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي وذلك إبان ازدهار سوق الأوراق المالية ورواج آخر صيحات الموضة وتألقها أكثر من قبل وقد بثت منصة «Netflix» البرومو الخاص بالمسلسل وهو من أوائل إنتاجاتها الأصيلة في الخليج.

وصرحت منى حسين عن مشاركتها لـ «النهار» قائلة : اول عمل يعتبر نتفليكس اورجينال للكويت وهو عمل واقعي وقصة جميلة ويتناول قصة سيدتين رائدتين في سوق الاوراق المالية ونتمنى ان يحوز اعجاب المشاهدين خلال العرض الاول له في 8 فبراير القادم وسوف يرى الجميع الاحداث التي تتواكب في مسار العمل.

واضافت ايضا: المنصات أصبحت لاتقل اهمية عن التلفزيون وخاصة في الوقت الحالي ومن خلال التكنولوجيا ومن خلال اي جهاز تستطيع ان ترى العمل في اي وقت وزمان بعكس الماضي يكون محدوداً وأصبحت المواعيد تناسب الناس اكثر من التلفزيون ونحن نحتاج الى تلك المنصات ونحن لسنا اول من قدم المواسم في المنصات فقد نجح هذا الامر مع غيرنا وبالتالي عندما نقدم على تلك المواسم فانها مدروسة بعناية.

وعن الاعمال الجديدة في شهر رمضان قالت: عندي مشاركة في مسلسل «كذبة ابريل» وهو يدشن العودة من الاعمال التراثية الى العصرية وهو دور جديد على منى حسين وايضا عمل اخر ساكون على موعد مع الجمهور فيه.

واما عن المسرح فقالت: ابتعدت قليلا عن المسرح وهو بقرار مني حتى يكون تركيزي اكثر على الدراما التي اوصلتني الى الاماكن التي اطمح لها من زمان.

يذكر ان «الصفقة» فكرة وتأليف نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل، وهو من وحي أحداث حقيقية تتمحور فصولها غير المروية مسبقا حول المرأة وسيعرض على منصة نتفليكس في

