«الوطني للثقافة والفنون والآداب» شارك في بينالي الفنون الإسلامية الأول بجدة

الخميس Al wanees

شارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في بينالي الفنون الإسلامية الأول المقام في جدة، بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «أول بيت».

وقد جاءت مشاركة المجلس من خلال قطاع الآثار الإسلامية «مقتنيات مجموعة الصباح الأثرية» بأكثر من 130 قطعة أثرية، وتعد هذه المشاركة تكريما لذكرى المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي أسس هذا المجموعة، وحرص على أن تكون من أفضل المجموعات الأثرية للقطع والتحف الإسلامية في العالم، كما تأتي هذه المشاركة احتفاء بذكرى مرور أربعين عاما على إنشاء دار الآثار الإسلامية. وقد حضر افتتاح البينالي الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د. محمد خالد الجسار، والشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد، نيابة عن مجموعة الصباح الأثرية.

الجدير بالذكر أن مجموعة الصباح الأثرية تعتبر من أفضل المجموعات الأثرية في العالم، من حيث المقتنيات التي تسرد نموذجا من تاريخ الحضارة الإسلامية. وقد كان لهذه المجموعة الأثر الكبير في إظهار الجانب الثقافي للكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، من خلال بعض القطع التي كانت خارج الكويت.

