«المرشدات» اختتمت مخيم «السلام 26»

الخميس Al wanees

برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقامت جمعية المرشدات الكويتية حفل مخيم السلام السنوي السادس والعشرين تحت شعار «معكم ننمو وبكم نزدهر». وأناب الوزير العدواني عنه في حضور الحفل وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد الذي أكد في كلمة له أن قوة هذه المخيمات ومنها مخيم السلام السنوي تظهر تضافر الجهود التي تقدمها قطاعات وزارة التربية متعاونة، وعلـى رأسـها وزير التربية وزير التعليم العـالي والبحث العلمـي، الـذي لم يـأل جهداً في تهيئـة السـبل للزهـرات والمرشـدات في تنميـة مهـاراتهن، كمـا أن وزارات الدولة تتكاتف وتتعاون وتبادر بتقديم الدعم المستمر في سبيل توفير الراحة والأمان لهن ليمارسن الهوايات ويبـدعن في العمـل، مشيراً الى أنه تـأتـي عـلـى رأس هـذه الـوزارات والداخلية والصحة والإعلام.

من جانبها، قالت رئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي إن حركة المرشدات «حركة تنموية تربوية مستدامة في جميـع نـواحي حياة الفتاة.. فهي تبدأ من مرحلة البراعم برياض الأطفـال ثـم الـزهـرات وثـم المرشـدات والمتقدمات حتـى سـنوات التخـرج بـعـد ممارسة حياتهن العمليـة ومـا يتخللـهـا مـن دورات ومخيمات ومؤتمرات ومنتديات، مشيرةً الى أن «حركة المرشدات مازالت في نمو مستمر على جميع المستويات محليا وخليجيا وإقليميا وعالميا». وأضافت: جميعنا يسعى في هذا المخيم للنمو والازدهار وتثقيف الفتيات وفتح المجال أمامهن لتمكين قدراتهن في الورش العملية والمحاضرات واتباع الرسميات في التعامل إلى جانب العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نعمل بها مع جميع مرشدات العالم في جميع الدول تنفيذا لقرارات هيئة الأمم المتحدة لتحقيق السلام من خلال هذه الأهداف التي تتعلق بالحياة الإنسانية على هذه الأرض الطيبة، لافتةً الى أننا نساعد ونطور ونجدد ونتعاون وننمو في برنامجها لنزدهر بأبناء وطننا الغالي من خلال هذه الأهداف لتلافي السلبيات التي تجتاح العالم من الجوع والفقر والافتقار للتعليم الجيد واعتلال الصحة والتلوث البيئي....إلى جانب ما يشوب العالم من كوارث طبيعية ونزاعات إنسانية تؤثر في حياة هؤلاء الأبناء، وعلى أثر ذلك نحن نسعى لإعداد أجيال قوية صحية ومثقفة ونهيئ المجال للانخراط بجميع المجالات التي تعمل على التوعية والمحافظة على الذات ونبذ العادات والأساليب السيئة من خلال برامج القيادة والمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق والواجبات مع الاحتفاظ بالشكل والنوع كما أنعم الله به علينا».

