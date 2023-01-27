مقتطفات من سيرة الإمام محمّد الباقر (عليه السلام)

إيمانيات

الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) الذي عاش في كنف جدّه الإمام الحسين (عليه السلام) ورعاية أبيه الإمام السجّاد (عليه السلام)، وتلقّى علوم الإسلام وتراث الأنبياء (عليهم السلام). الإمام الباقر (عليه السلام) من البيت الطاهر الزكي، البيت الرفيع الذي يشعّ بالإيمان، ويعبق بالحكمة ويموج بالفكر الرسالي، ويزخر بالبطولات الفذة التي لولاها لما كان للمجاهدين اليوم من قدوة مُثلى تُحتذى أو مَثل أعلى يتأسى به في ميادين مصارعة الجاهلية الحديثة ومقاومة الظلم وإنقاذ المستضعفين.

الإمام الباقر (عليه السلام) الذي بلغ الذروة في السمو نسباً وفكراً وخُلقاً، ممّا منحه أهلية للنهوض بأعباء المرجعية الفكرية والاجتماعية للأُمّة الذروة التي بلغها في الفكر والعمل والمؤهلات القيادية التي أطرت شخصيته كمحصلة للإعداد الرسالي الذي وفّره بيت الرسالة له «ما رأيتُ العلماءَ عندَ أحدٍ قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين (عليهم السلام)»، ورُوِي عن جابر الجعفي أنّه قال: «حدّثني وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمّد بن عليّ بن الحسين (عليهما السلام)»، وقد أبلغه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لجابر الأنصاري «الحسنُ والحسينُ سيِّدا شباب أهل الجنّة، ثمّ سيِّد الصابرين في زمانه عليّ بن الحسين، ثمّ الباقر محمّد بن عليّ وستدركه يا جابر، فاذا أدركته فأقرئه عني السلام».

كان الباقر (عليه السلام) شديد التعلق بالله تعالى، فقد رُوِي عنه في الحديث وهو يخاطب أحد الصحابة: «مَن دَخلَ قلبَهُ خالصُ حقيقةِ الإيمانِ شُغِلَ عمّا في الدُّنيا من زينتها، إنّ زينة زَهرةِ الدُّنيا إنّما هو لَعِبٌ ولَهوٌ (وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ) يا جابر! إنّ المؤمنَ لا ينبغي لهُ أن يركنَ ويطمئنَّ إلى زهرةِ الحياةِ الدُّنيا، واعلم أنّ أبناءَ الدُّنيا هم أهلُ غفلةٍ وغرورٍ وجهالةٍ، وأنّ أبناءَ الآخرةِ هم المؤمنون العاملون الزّاهدون أهلُ العلمِ والفقهِ وأهلُ فكرةٍ واعتبارٍ لا يملون من ذِكر اللهِ».

وعلَّمنا الإمام الباقر (عليه السلام) أساليب التعامل وكيفية التعامل مع الأُمّة، فعنه (عليه السلام): «بئسَ الأخُ أخاً يرعاك غنيّاً، ويقطعك فقيراً»، وكان لا ينزعج من مجالسته لإخوانه حيث يقول: «اعرفِ المودّةَ لك في قلبِ أخيك بما له في قلبِك»، وكان يرفع شعار جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أشدُّ الأعمال ثلاثة: مواساةُ الإخوانِ في المال، وإنصافُ الناسِ من نفسِك، وذكرُ اللهِ على كلِّ حال».

ومن روائع فكره السياسي وصيته: «أُوصيك بتقوى اللهِ، وأن تتّخذَ صغيرَ المسلمين وَلداً، وأوسطهم أخاً، وكبيرهم أباً، فارحم ولدك، وصل أخاك، وبر أباك، وإذا صنعت معروفاً فربه»، ومن وصية له (عليه السلام): «أُوصيك بخمسٍ إن ظُلمتَ فلا تظلم، وإن خانُوك فلا تخُن، وإن كُذِّبتَ فلا تغضبْ، وإن مُدِحت فلا تفرحْ، وإن ذُمِمت فلا تجزعْ، وفكِّر فيما قيل فيك فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله جل وعزّ عندَ غضبك من الحقِّ أعظم عليك مُصيبةً ممّا خِفتَ من سقوطِك من أعيُن الناس، وإن كنتَ على خلافٍ مَن قال فيك فثواباً اكتسبته من غير أن يتعبَ بدنُك». كما كان (عليه السلام) كذلك يتحرّك على أساس ربط الناس بعضهم ببعض على أساس الإيمان: «ودّ المؤمنِ للمؤمنِ في اللّ?هِ من أعظم شعب الإيمان، ألا ومَن أحبّ في اللّ?هِ وأبغض في اللّ?هِ وأعطى في اللّ?هِ ومنع في اللّ?هِ، فهو من أصفياء اللّ?ه»، أي أنّ المؤمن بالله يجب أن تكون علاقته بالناس من خلال علاقته بالله تعالى.. فأنت تحبّ الناس بقدر ما يحبّون الله ويحبّهم الله، وأن تبغض الناس بقدر ما يبغضون الله ويبغضهم الله تعالى، وأن تعطي الناس لأنّهم قريبون من الله وتمنعهم فلا تعطيهم لأنّهم بعيدون عن الله، فمن كان الله هو النور الذي يضيء له مشاعره في الحبّ والبغض وينير له مواقفه في العطاء والمنع فهو من أصفياء الله، وتلك تمثِّل الدرجة الرقيقة من مراتب الإيمان.

