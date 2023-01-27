دول الخليج تبحث زيادة التعاون العسكري المشترك

عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: اطلع فريق عمل تخطيط وتنفيذ التمارين والتدريبات بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي على خطة التمارين العسكرية المشتركة بين قوات دول المجلس، والهادفة لرفع الكفاءة وزيادة التعاون في المجال. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للفريق الذي أقيم في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض. وشارك في الاجتماع ممثل عن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس». وجرى خلال الاجتماع «استكمال ما تمت مناقشته في الاجتماعات السابقة ومتابعة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال». وجرى أيضاً «الاطلاع على خطة التمارين العسكرية المشتركة، التي تسهم في رفع الكفاءة وزيادة التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون».

وكان آخر تمرين عسكري مشترك بين قوات دول مجلس التعاون الخليجي أقيم من قبل قوات «درع الجزيرة» في أكتوبر الماضي، بمدينة الملك خالد العسكرية في محافظة حفر الباطن شرقي السعودية، وشملت مناورة برية هدفت إلى «رفع الجاهزية القتالية». وفي 1982، أقرت دول مجلس التعاون تأسيس قوة دفاع مشتركة باسم «قوات درع الجزيرة» للدفاع وردع أي اعتداء، وبعد 4 سنوات بدأ تمركزها في حفر الباطن. ومنذ بداية العام الماضي، تشهد المنطقة زخماً في التدريبات العسكرية المشتركة بين عدد من دوله في ظل أزمات عالمية وصراعات مسلحة.

