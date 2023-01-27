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عربيات ودوليات

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الدوحة وروما تدشنان سفينة الدعم الاستراتيجي «الفُلك»


روما – الوكالات: دشنت قطر وإيطاليا سفينة يطلق عليها «الفُلك»، وهي سفينة للنقل والدعم الإستراتيجي، وستكون فريدة من حيث حجمها وقدراتها في الخليج.
وستكون الفُلك السفينة الرئيسية للقوات البحرية الأميرية القطرية؛ كونها تمتاز بقدرات متنوعة في دعم القوات البرية والجوية، كالدفاع الجوي ونقل الآليات والجنود، وبإمكانها استقبال الطائرات العمودية من نوع «إن إتش90». وتم تدشين السفينة في مصنع شركة «فنكانتييري» في مدينة باليرمو الإيطالية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.


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